В Якутию едет повар… без желудка

Во вторник к нам прилетит Никита ПОЛУДО. Кто он такой, что за личность?

Во-первых, Никита – повар без желудка, онкологический больной, создатель проекта «ОнкоДиета».

Во-вторых, он по основной профессии звукооператор, 13 лет работал в новостях на телевидении.

В-третьих, он – специальный гость якутской общественной организации «Возрождение», которая ведет волонтерскую программу под названием «Антирак: поддержка выживших», получившую грант главы РС(Я) А.С. НИКОЛАЕВА и поддержанную Российским Фондом президентских грантов.

В 2018 году 45-летнему Никите удалили желудок с раковой опухолью. Он совершенно справедливо посчитал, что рак желудка – не приговор.

Ещё находясь в больнице после операции, он создал сайт onkodieta.ru – для таких же пациентов, как он. Никита – профессиональный повар со стажем.

Вот что пишут о нем журналисты Наталья КОСТАРНОВА и Сергей ЩЕДРИН на сайте «Правмир»:

«Сегодня Никита ведет сайт о правильном питании для людей после гастрэктомии с рецептами, которые создает сам. Главный из них – не отчаиваться.

Под одним из рецептов на странице Никиты Полудо в Фэйсбуке написали: «Какая буженина и курица, это же рак! Очнитесь, гурманы. Гастрономию развели».

Никита немного помялся, а потом нашел, что сказать. Да, рак. Но, во-первых, не умирать же теперь, а во-вторых, если человек был гурманом, он им и останется даже после операции по удалению желудка.

Сейчас Никита может съедать по 250–300 граммов за один прием пищи, но это не мешает ему получать удовольствие от процесса.

Страница в Фэйсбуке «Жизнь после удаления желудка», которую также создал Полудо, за год стала площадкой для общения. Люди, перенесшие гастрэктомию, делятся своими успехами: кто сколько килограммов, а иногда и граммов веса набрал, кому удалось съесть что-то новое. И обсуждают, как переносить демпинг-синдромы. Демпинг – это ускоренное перемещение содержимого желудка в кишечник без надлежащего переваривания. Он сопровождается головокружением, одышкой и общим плохим самочувствием.

Никита всех поддерживает советами, а сам на жизнь никогда не жалуется. Говорит, у него нет таких ощутимых демпинг-синдромов, а когда случаются, то он старается не замечать, что же ему теперь, на работу не ходить? Кроме того, он же решился быть примером для людей, переживших удаление желудка. Значит, надо соответствовать.

У него есть мечта: привлечь к работе с сайтом профессиональных диетологов и врачей, чтобы они сказали про его рецепты – вот это хорошо, а здесь надо ингредиенты поменять. Тогда он мог бы издать брошюру. И сам бы развозил ее по отделениям и лично отдавал прооперированным, «чтобы они видели, что болезнь не приговор и можно жить дальше, надо только захотеть».

В его личной «кулинарной книге» – множество рецептов. Его опыт показывает, что диетические блюда, показанные даже самым тяжёлым пациентам – с удалённым желудком, после операции и т.п. – могут быть вкусными, красивыми и аппетитными. Специально для якутян – пациентов программы «Антирак: поддержка выживших» Никита Полудо разработал несколько рецептов, которые можно приготовить для них из местной продукции. И этими эксклюзивными рецептами он готов поделиться с якутскими «антиракерами» и их родными. Кстати, наш проект преудсматривает издание брошюры для выживших, где в числе прочего будут и эксклюзивные рецепты Никиты Полудо, приготовленные из якутских продуктов.

Здесь вы можете посмотреть видео о нем:

Полудо приедет в Якутск 30 ноября, во вторник, в тот же день он встретится в Якутском республиканском онкодиспансере с врачами и пациентами, также состоится его визит на НВК «Саха», где он будет беседовать с коллегами-телевизионщиками.

В среду у него будет запись на кулинарной программе НВК «Саха» «Просто вкусно!», а затем состоится пресс-конференция в Медиа-центре в Доме печати.

И в четверг, 2 декабря, утром с 7 до 8 часов он выступит в программе «Доброе утро». После этого Никита даст мастер-класс для онкопациентов по своим рецептам. Вечером, с 19 до 20 часов на Zoom-площадке пройдет встреча Никиты Полудо под названием «Моя история борьбы с раком» с участниками проекта «Антирак: поддержка выживших».

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