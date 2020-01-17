В Якутию доставлены новые снегоболотоходы

Для усиления работы госинспекторов Дирекции биоресурсов и ООПТ по охране лено-оленекской и таймырской популяции дикого северного оленя (ДСО) и благодаря содействию Всемирного фонда дикой природы России (WWF России) приобретены две единицы снегоболотохода «Сокол».

Отметим, что мигрирующая часть таймырской популяции ДСО появляется на западной территории республики, в основном, в осенний период, в октябре-ноябре. Поэтому приобретенная техника будет эксплуатироваться отрядом специального назначения «Запад» в Мирнинском, Оленекском, Жиганском и Нюрбинском районах республики.

Как известно, в период появления на территории Якутии мигрирующей популяции ДСО, как правило, отсутствуют автозимники и передвижение возможно только на вездеходной технике.

Вот поэтому приобретенные снегоболотоходы, наиболее подходят для преодоления бездорожья в охотугодьях, в местах концентрации и миграции ДСО. При наличии такой специальной автотехники будет налажен тотальный контроль и мониторинг за рациональным использованием охотничьих ресурсов в местах миграции и промысла ДСО.