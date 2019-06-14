В Якутию доставлено более миллиона посылок

14 июня в Якутске состоялась встреча Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Владимира Солодова, министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолия Семенова с Директором макрорегиона Дальний Восток Почты России Максимом Костиным.

Стороны обсудили основные вопросы реализации программы развития почтовой связи в Якутии и обозначили новые задачи.

В 2018 году Почта России доставила в Якутию более 84 тонн почтового груза, в том числе более 3 млн посылок. За 5 месяцев 2019 года доставлено уже более миллиона посылок.

«Почтовый груз доставляется в самые удалённые населенные пункты. С развитием интернет-каналов спрос на эти услуги растёт. При этом почти половина отделений почтовой связи Республики не имеют регулярных автомобильных маршрутов. Ежегодно затраты на доставку груза в труднодоступные районы Якутии составляют порядка 12 млн.рублей. Для развития логистических маршрутов и скорости доставки груза в удалённые населенные пункты нам необходима государственная поддержка» — отметил Максим Костин.

Анатолий Семенов прокомментировал, что на встрече были обсуждены пути решения проблемных вопросов по доставке почтовых отправлений, в частности, будет создана постоянная рабочая группа по вопросам доступности районных маршрутов для почтового транспорта. Речь также шла о работе сети почтовой связи в республике, расширении линейки финансовых и банковских продуктов в отделениях почты. «Жители Якутии должны получать все доступные почтовые сервисы в полном объеме вне зависимости от места их проживания, — сказал он. – Своевременность доставки почты, работа почтовых сервисов таких как оплата за налоги, коммунальные платежи, денежные переводы – это очень важная составляющая жизни в сельской местности».

Почта России ежегодно инвестирует в развитие почтовых сервисов и модернизацию сети отделений связи. Так в 2019 году в Нерюнгри начнёт работу отделение нового формата обслуживания на базе ОПС 678960. Современный почтовый офис наряду с развитием цифровых сервисов позволит улучшить качество обслуживания населения и доступность финансовых услуг жителям города.