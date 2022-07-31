В Якутию переброшены еще 99 парашютистов-десантников авиалесоохраны

За прошедшие сутки увеличен межрегиональный сводный отряд Авиалесоохраны для оказания помощи Якутии в тушении лесных пожаров. В регион дополнительно переброшены 99 парашютистов-десантников Федеральной и Красноярской Авиалесоохраны. Новые силы направлены в пожароопасный Мирнинский район на западе региона. Сегодня, с учетом дополнительно переброшенных 99 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, на тушении пожаров в Якутии работают 872 парашютиста — десантника Федеральной, Якутской Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока (Авиалесоохраны Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Красноярского краев). Также от лесных служб привлечено 205 работников региональных лесных пожарных станций (наземные лесопожарные службы).

Режим ЧС действует в Якутии с 10 июня – более полутора месяцев. Все это время борьба с огнем идет в условиях жаркой и сухой погоды и грозовой активности. На протяжении действия режима ЧС парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят для тушения лесных пожаров в Якутии взрывные работы, а летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны вызывают дожди с помощью самолета-зондировщика «Циклон». Также во второй половине июля работы по искусственному вызыванию осадков проводились Федеральной Авиалесоохраной для тушения труднодоступных лесных пожаров на севере Хабаровского края.

Общими усилиями с 10 июня по 29 июля в Якутии (в условиях действия режима ЧС) команды Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций и привлеченные лица потушили в Якутии более 180 лесных пожаров, в том числе более 170 труднодоступных и удаленных. Причина летних пожаров в Якутии грозы.