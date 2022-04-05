В Якутию до закрытия автозимников прибудут 400 вагонов с продовольствием

Заместитель Председателя Правительства Якутии Михаил Никифоров 5 апреля на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории республики озвучил, что закупленный объём продовольственных товаров прибудет в регион по железной дороге до закрытия автозимников. Это позволит обеспечить республику продуктами первой необходимости, в том числе даст возможность завезти товары в отдаленные районы региона.

Сегодня в сети ОАО «РЖД» в пути находится 1524 вагона с товарами грузополучателей республики, из них с назначением на станцию «Нижний Бестях» – 772 вагона, в том числе 400 вагонов с продовольственными товарами.

По информации Госкомцен РС(Я), сегодня в республике ситуация по росту цен на продовольственные товары стабилизировалась, существенно уменьшилось и количество звонков на «горячую линию» ведомства.

Запасы региона по продтоварам первой необходимости в розничной торговле в среднем составляют 59 дней, в оптовой – 61 день. С учетом товаров в пути запасы в розничной торговле составляют 92 дня, в оптовой торговле – 122.