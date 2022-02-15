В Якутии продолжают создавать рабочие места

В Якутии в прошлом году создано порядка 4 тысяч новых рабочих мест

В рамках реализации комплекса мер по восстановлению численности занятого населения в Якутии в прошлом году создано 4414 новых рабочих мест, в том числе в строительстве – 2681, промышленности –1292, транспорте и дорожном хозяйстве –148, экологии, природопользовании и лесном хозяйстве – 85, жилищно-коммунальном хозяйстве – 20, Арктической зоне – 98 (резиденты).

«Одним из важнейших направлений политики республики является создание новых рабочих мест. Это основа для повышения качества жизни якутян. Большой потенциал в этом направлении имеют промышленность и ИТ сфера», — отмечает Глава Якутии Айсен Николаев.

Сегодня ключевыми инвестиционными проектами Якутии по созданию новых рабочих мест являются ввод 3-х обогатительных фабрик Эльгинского угольного месторождения, начало подготовительного этапа освоения золоторудного месторождения «Кючус» со строительством атомной станции малой мощности, первая отгрузка руды Сиваглинского железорудного карьера, запуск в эксплуатацию Сыллахского угольного разреза. Только эти 4 проекта должны дать республике более 20 тысяч новых рабочих мест.

Кроме этого, тысячу рабочих мест позволит создать при выходе на проектную мощность новая горно-обогатительная фабрика на Нежданинском месторождении, столько же рабочих мест будет создано при переходе к активному строительству Ленского моста.

В «ИТ-парке» и технопарке «Якутия» в прошлом году создано 367 новых рабочих мест. Развитие инновационной экосистемы позволит увеличить число занятых в ИТ-отрасли к 2024 году до 10 тысяч.

Приоритетным проектом в промышленности является программа «Местные кадры в промышленность», в рамках которой заключено 43 соглашения с промышленными компаниями, организациями строительства, дорожного хозяйства, энергетики и транспорта по трудоустройству и профессиональному обучению жителей республики. По итогам 2021 года по этой программе трудоустроено 11 тысяч якутян. Новые рабочие места также создаются в золотодобывающей отрасли Якутии. В золотодобывающих компаниях региона по итогам прошлого года трудоустроено 1811 человек.