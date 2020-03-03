03.03.2020
11:22
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Происшествия

В Якутии золотодобывающее предприятие не доплачивало своим работникам

Прокуратура Оймяконского района Якутии провела проверку соблюдения трудовых прав работников одного из золотодобывающих предприятий района.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации 6 работникам предприятия при их увольнении и окончательном расчете не начислена и не выплачена компенсация за неиспользованные дни отпуска, не произведена оплата сверхурочного времени по причине неточного учета его отработки. Выявлены факты  незаконного удержания из заработной платы денежных средств в счет проезда к месту работы, расположенному в районе Крайнего Севера.

В целях защиты прав работников прокуратура района обратилась в суд о взыскании с работодателя в их пользу недополученных денежных средств.

Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора, взыскав с предприятия в пользу работников более 520 тысяч рублей.

В настоящее время решение суда исполнено, права работников восстановлены с выплатой им причитающихся сумм в полном объеме.

Фото: sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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