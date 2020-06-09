09.06.2020
14:45
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Экология

В Якутии золотодобытчики снова загрязнили реку

В минэкологии Якутии поступило сообщение о повторном загрязнении реки Ыллымах Алданского улуса. В целях выяснения обстоятельств на место происшествия выехали госинспекторы Алданского комитета государственного экологического надзора. 

В ходе проверки будет проведен осмотр территории акватории, береговой линии водных объектов, отобраны пробы природных сред. 

Кроме того, по требованию Якутской природоохранной прокуратуры в отношении недропользователей проводится внеплановая выездная проверка по загрязнению водных объектов в Алданском районе.

Напомним, ранее экологи обнаружили два источника загрязнения реки Ыллымах в зоне промышленной деятельности компании «Прогресс».

Источник: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
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