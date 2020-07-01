В Якутии золотая лихорадка настигла вахтовика

Следственным подразделением отделения МВД России по Оймяконскому району возбуждено уголовное дело по факту попытки хищения драгоценного металла из рудника, принадлежащего добывающей компании.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) был установлен подозреваемый – 49-летний рабочий, проживающий в вахтовом поселке.

Установлено, что злоумышленник, находясь на рабочем месте в качестве плавильщика и воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил золотосодержащую руду весом более 200 гр. Ущерб составил около 250 тысяч рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30 – ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.