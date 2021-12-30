В Якутии знак участника тушения лесных пожаров получили 25 тысяч человек

Знак участника лесных пожаров получили все якутяне, боровшиеся с огненной стихией летом уходящего года. Последняя церемония награждения добровольцев прошла сегодня, 30 декабря, в Якутске.

«Мы сегодня чествуем тех, кто стоял на защите леса, населенных пунктов от стихии. Пожароопасный сезон испытал нас всех на прочность. Мы как один народ, доказали себе, людям, миру, что общими усилиями можем преодолеть все», — сказал первый зампред правительства Дмитрий Садовников.

Садовников отметил, что благодаря усилиям главы республики регион получил большую поддержку федерального центра – впервые в истории Якутии в тушении пожаров были привлечены силы Министерства обороны РФ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что большой вклад в борьбу с огненной стихией внесли добровольцы и мобилизованные жители, которых в этом году было свыше 16 тысяч.

«Сплотились все – от лесопожарных формирований до студентов, от предпринимателей – до простых жителей. Все вы проявили высокую гражданскую сознательность. Спасибо вам за это. Благодарю ваши семьи и близких за то, что поддержали вас», — обратился к добровольцам Дмитрий Садовников.

Знак участника тушения лесных пожаров, учрежденный главой региона Айсеном Николаевым, доставлены в муниципальные образования республики и вручены 25 тысячам якутян.