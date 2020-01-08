В Якутии злоумышленники вернулись на место преступления

В отделение МВД России по Горному району Якутии обратился местный житель. Он сообщил, о том, что у него пропала кобыла, останки которой были обнаружены недалеко от дома. Материальный ущерб составил 50 000 рублей.

На месте происшествия оперативники обнаружили расчлененную, но не вывезенную полностью тушу животного. Полицейские установили наблюдение за местом обнаружения туши. Их подозрения оправдались – злоумышленники вернулись за оставшимся мясом.

29-летние уроженцы Верхневилюйского района были задержаны. Выяснилось, что один из них недавно освободился из мест лишения свободы.

Уважаемые граждане! Полиция предупреждает, что участились случаи забоев и кражи скота! Не оставляйте без длительного присмотра скот, нуждающийся в свободном выпасе. В случае пропажи скота своевременно обращайтесь в органы внутренних дел по месту жительства.