В Якутии злоумышленник, стесняясь валенок, похитил зимнюю обувь..

В дежурную часть полиции ОМВД России по Амгинскому району обратился житель села Амга с заявлением о краже. Неизвестные похитили имущество из его квартиры. Общий материальный ущерб составил 22 837 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались 40-летний и 48-летний мужчины, неоднократно судимые за разбой, грабеж, кражу и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что злоумышленники зашли в подъезд многоквартирного дома, чтобы погреться. Поняв, что в одной из квартир отсутствуют хозяева, они взломали входную дверь и проникли внутрь. Из квартиры подозреваемые похитили спортивную сумку, около 19 кг мяса говядины и якутский нож. Помимо этого, 48-летний подозреваемый похитил зимние мужские ботинки. По его словам, он стеснялся носить на улице свои валенки, поэтому сразу надел похищенную обувь, которая оказалась ему впору, а валенки выбросил по пути. Остальное похищенное имущество мужчины сбыли, а на вырученные денежные средства приобрели алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.