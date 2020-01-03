В Якутии злоумышленник развлекся на деньги инвалида

В отдел полиции ОМВД России по Алданскому району Якутии обратился 62-летний инвалид. Мужчина сообщил о краже 45 000 рублей с его банковской карты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявитель проходил стационарное лечение в одной из городских больниц. Так как мужчина не мог передвигаться самостоятельно, он просил соседа по палате осуществлять покупки в аптеке. Для этого пациент вручал ему свою банковскую карту. В один из дней, 58-летний сосед по палате в больницу не вернулся.

Вместо медицинских процедур он, сняв деньги с карты потерпевшего, развлекался как мог: все похищенное было истрачено им на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».