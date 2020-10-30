В Якутии живут почти тысяча человек, пострадавшие от политических репрессий

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Республике Саха (Якутия) проживают 926 реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий.

За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) им предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

— ежемесячная денежная выплата в размере 2362 рубля с 01.01.2020 года (при отказе от социальной услуги в виде обеспечения бесплатными лекарственными средствами по рецептам врача в размере 749 рублей);

— бесплатная установка телефона;

— ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 3743 рубля;

— льготный проезд на общественном автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения.