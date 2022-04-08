В Якутии житель Забайкалья незаконно уничтожил 11 гектаров леса для золотодобытчиков

Следователем отдела МВД России по Олёкминскому району завершено расследование дела в отношении 40-летнего жителя Забайкальского края, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений на особо охраняемой природной территории и в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Установлено, что обвиняемый, являясь руководителем подрядной организации, осуществлявшей горные работы по разработке золоторудных месторождений на территории Олекминского района, не имея никаких разрешительных документов, дал распоряжение подчинённым работникам осуществить прокладку подъездного пути от контрольно-пропускного пункта участка до вахтового посёлка, протяженностью около 12 километров, со снятием верхнего слоя грунта и уничтожением лесных насаждений.

В результате прокладки несанкционированной дороги в январе 2021 года с использованием бульдозера было уничтожено более 11 гектаров леса. По оценкам экспертов, ущерб, причинённый государственному лесному фонду Российской Федерации, составил свыше 5,4 млн рублей.

Кроме того, незаконные действия обвиняемого повлекли нарушение прав коренных малочисленных народов Севера на ведение традиционного природопользования, так как данная местность относится к территории родовой общины Тянского национального наслега.

Причиненный ущерб предприниматель возместил полностью. На время следствия ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Олёкминский районный суд для рассмотрения.