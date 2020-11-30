30.11.2020
21:57
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Культура

В Якутии жил человек-невидимка


Кем же все-таки был Никон Романов на самом деле?
Почему жители маленького якутского села так спокойно относились к невидимому человеку и причем здесь дар чревовещания?

Ответ на эти и другие вопросы смотрите в пилотном выпуске «Мистических историй» на YouTube-канале НВК «Саха»

Фото: из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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