В Якутии жгут некачественное сено из Амурской области

Из-за нехватки кормов власти республики закупали сено из Забайкалья и Амурской области. Фермеры пожаловались, что рулон в основном состоит из тальника, который не пригоден для крупного рогатого скота, сообщает News.Ykt.Ru.

В конце июля в Якутии из-за засухи был введен режим ЧС, во многих районах прогнозировался серьезный недобор сена. Чтобы восполнить недостающие объемы, администрации наслегов проводили заготовку сена на дальних пастбищах, решался вопрос о закупке 20 тысяч тонн сена в других регионах страны.

По соцсетям в Якутии распространялся ролик, в котором житель сена поджог сноп сена и прокомментировал, что оно «хорошо горит», «ни на что не годное, сплошной тальник». Уточняется, что сено на видео поступило из Амурской области.

Глава Якутии Айсен Николаев комментировал ситуацию в эфире передачи «Прямой разговор».

«К сожалению, часть сена, которое поступило в село Чакыр (Чурапчинский улус — прим. редакции) из Амурской области, оказалось низкого качества. Хотя я заранее предупреждал Минсельхоз, чтобы они за этим следили. Понятно желание продавца продать то, что похуже, а хорошее у себя оставить. Именно по Чакыру будут приняты меры, и поставщик полностью поменяет сено, которое было признано некачественным. В дальнейшем также будем контролировать», — заявил Айсен Николаев.

Как сообщил News.Ykt.Ru министр сельского хозяйства республики Александр Атласов, в настоящее время специалисты ездят по наслегам и проверяют качество сена.