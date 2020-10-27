В Якутии жестоко убит полицейский

24 октября 2020 старшина полиции, полицейский водитель группы СОГ дежурной части Нерюнгринского ЛОП МВД России на транспорте. В свой выходной день Михаил БЕРЕГОВОЙ пришел в гости к коллеге, проживающему в одном из домов проспекта Дружбы Народов города Нерюнгри.

Находясь в квартире, полицейские услышали, что кто-то громко кричит и ломает входную дверь в подъезд. Хозяин квартиры спустился на первый этаж подъезда, увидел трех молодых людей, которые дрались, ломали входную дверь, громко кричали, и сделал им замечание. Молодые люди отреагировали агрессивно, накинулись на сотрудника полиции и стали его избивать. Михаил Береговой услышал шум драки, спустился к коллеге на помощь.

В ходе конфликта оба сотрудника получили множественные телесные повреждения, а нападавшие скрылись с места происшествия.

Сотрудники транспортной полиции были доставлены в центральную районную больницу города Нерюнгри, где Михаил Береговой не приходя в сознание, скончался.

Подозреваемые в гибели сотрудника, 20 и 18-летние жители города Нерюнгри задержаны, в отношении них избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Смерть Михаила Берегового — это тяжелая утрата для родных, близких, товарищей по службе. Ему было всего 40 лет, у него остался несовершеннолетний сын.

Светлая память останется навсегда, как в сердцах людей, так и в истории транспортной полиции Дальнего Востока.