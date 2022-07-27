В Якутии жестких ковидных ограничений не будет

В республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Коронавирусные ограничения в Якутии не будут усиливать до уровня начала пандемии. Об этом в среду заявил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире на канале «Россия 24».

«Заболеваемость коронавирусом в мире, в стране и в республике постепенно начинает возрастать. Мы считаем, что на этот раз серьезных ограничительных мер не будем принимать. Но людям из групп риска — старшему поколению, людям с хроническими заболеваниями — рекомендовано носить маски в общественных местах и на работе, а также вакцинироваться и проходить вовремя ревакцинацию», — сказал Айсен Николаев.

Напомним, по за последние сутки в республике коронавирус выявлен у 59 человек, 56 из них госпитализированы.