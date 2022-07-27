27.07.2022
13:59
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Якутия
В Якутии жестких ковидных ограничений не будет
В республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
Коронавирусные ограничения в Якутии не будут усиливать до уровня начала пандемии. Об этом в среду заявил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире на канале «Россия 24».
«Заболеваемость коронавирусом в мире, в стране и в республике постепенно начинает возрастать. Мы считаем, что на этот раз серьезных ограничительных мер не будем принимать. Но людям из групп риска — старшему поколению, людям с хроническими заболеваниями — рекомендовано носить маски в общественных местах и на работе, а также вакцинироваться и проходить вовремя ревакцинацию», — сказал Айсен Николаев.
Напомним, по за последние сутки в республике коронавирус выявлен у 59 человек, 56 из них госпитализированы.
Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА
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