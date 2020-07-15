В Якутии жертвами COVID-19 стали еще два человека

В Якутии за сутки выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Из них: 35 случаев выявлено в Якутске; 24 – в Алданском районе; По 4 – в Ленском и Мирнинском районах. 2 – в Таттинском; По 1 – в Верхоянском, Чурапчинском и Нерюнгринском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Выздоровело – 115 человек. Подтверждено 2 летальных случая.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4976 случаев заболевания коронавирусом. 52 человека умерли от COVID-19.

Лабораториями республики проведено 2 965 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 261 684 тестов на коронавирусную инфекцию.