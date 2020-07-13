В Якутии женщины стали чаще совершать преступления

SakhaLife.ru.

На территории республики за 6 месяцев 2020 года зарегистрировано 6129 преступлений, что на 1,5 % меньше чем в аналогичный период прошлого года.

Снижение уровня преступности отмечено в 23 районах и городах республики, наиболее существенно на 38,5 % в Момском районе, Кобяйском, Оймяконском и Горном районах на 31 %, 30.4 % и 29,6 % соответственно.

На 5,9 % уменьшилось число преступлений против жизни и здоровья.

Сохраняется тенденция к снижению числа преступлений против собственности, в том числе краж с 1765 до 1391, грабежей с 160 до 131.

Вместе с тем с 644 до 891 возросло количество мошенничеств. С 750 до 1004 возросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере компьютерной информации.

Правоохранительными органами выявлено 433 преступления экономической, а также 112 преступлений коррупционной направленности. Против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления выявлено 60 преступлений, в том числе злоупотребление должностными полномочиями – 6, превышение должностных полномочий – 11; получение взятки – 8; дача взятки – 6; служебный подлог –13; халатность – 7.

На 8,7 % уменьшилось число зарегистрированных преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (с 458 до 418).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось на 6,7 %.

На 11,2 % снизилась преступность среди несовершеннолетних. В отношении них совершено 396 преступлений.

С 1885 до 1461 или на 22,5 % уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 14,9 % количество преступлений, совершенных на улице (с 1164 до 990).

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории республики совершено 67 преступлений, что на 20,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (84). Также на 30 % уменьшилось количество преступлений, совершенных жителями других регионов — с 100 до 70.

Женщинами в первом полугодии 2020 на территории Якутии совершено 717 преступлений, что больше прошлого года на 18,1 % (607).