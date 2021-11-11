В Якутии женщина вломилась в чужой дом и похитила бензопилу

В дежурную часть полиции г. Нюрбы обратился местный житель с заявлением о краже бензопилы стоимостью 14 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена подозреваемая — ранее судимая 37-летняя женщина.

Выяснилось, что вечером подозреваемая в нетрезвом состоянии проходила мимо террасы дома потерпевшего и через окно заметила бензопилу. Тогда у неё возник преступный умысел. Она свободно зашла в террасу и похитила оттуда бензопилу. Чужое имущество подозреваемая планировала сбыть, но не успела. Полицейские обнаружили спрятанный за гаражами похищенный инструмент.

Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.