В Якутии женщина пострадала из-за доверчивости

В ОМВД России по Алданскому району обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестные лица обманным путем завладели её денежными средствами в размере 218 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что на ее номер телефона позвонила неизвестная женщина. Представившись сотрудником банка, она сообщила, что по банковской карте, выпущенной на имя потерпевшей, производятся мошеннические действия. Затем с ней стал говорить мужчина, который также представился сотрудником банка. Лже-специалист сообщил потерпевшей, что с целью сохранения денежных средств, находящихся на банковской карте ей необходимо установить «двухфазную защиту» и перевести все деньги на резервный счет. Женщина согласилась с неизвестным мужчиной и продиктовала ему все необходимые данные: адрес проживания, номер банковской карты и CVV-код, а также поступивший в СМС-сообщении пароль. Таким образом, в ходе мошеннических действий с карты потерпевшей были списаны все денежные средства. Потерпевшая пояснила, что знала из средств массовой информации о том, что происходят разные мошеннические действия, однако, что это может случиться именно с ней, не предполагала.

Уважаемые граждане! Неизвестные просят вас назвать данные ваших пластиковых карт, код на оборотной стороне карты или поступившие смс-сообщения на ваш номер телефона коды? Будьте уверены – это мошенники! Cотрудники банков, представители сотовых операторов никогда не запросят у вас такой информации и не будут проводить никаких действий с вашей пластиковой картой по телефону. Для решения возникших проблем сотрудник банка пригласит вас в ближайщее отделение банка с паспортом.