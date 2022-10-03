03.10.2022
11:55
544
Происшествия
В Якутии женщина планировала нехорошее
В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже обратился житель города Мирного. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили принадлежащий ему рюкзак, в котором находился ноутбук. Ущерб, нанесенный заявителю, составил 86 тысяч рублей.
Выяснилось, что в день происшествия потерпевший воспользовался услугой такси и случайно оставил на заднем сидении автомобиля свой рюкзак. Забытую вещь обнаружила и подобрала следующая пассажирка такси. Похищенное женщина планировала сбыть.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району
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