В Якутии женщина обматерила ребенка

Прокуратура Усть-Янского района провела проверку по заявлению гражданки об оскорблении ее несовершеннолетней дочери.

Установлено, что весной, находясь в здании общеобразовательной организации, мать одной из обучающихся умышленно, действуя из-за возникших личных неприязненных отношений, оскорбила несовершеннолетнюю девочку в неприличной форме, чем унизила её честь и достоинство.

Прокурор района возбудил в связи с этим в отношении женщины, дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

По результатам рассмотрения административного материала, мировым судом гражданка признана виновной в совершении указанного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.