В Якутии женщина и подросток совершили ужасное

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела в отношении 16-летнего юноши и 37-летней женщины. В разное время они допустили применение насилия в отношении представителей власти, то есть совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Как установлено в ходе проведенных процессуальных проверок, 9 ноября 2020 года 37-летняя жительница поселка Батагай в состоянии алкогольного опьянения пришла в социальное учреждение, где вела себя агрессивно. Это повлекло обращение сотрудников организации в органы внутренних дел. По вызову прибыли полицейские, на законное требование участкового уполномоченного женщина с силой толкнула его в грудную клетку. Следует отметить, что это не первый криминальный сюжет в биографии женщины, только в октябре текущего года в отношении нее был вынесен приговор по аналогичной статье Уголовного кодекса.

Спустя несколько дней, 12 ноября 2020 года, 16-летний юноша находился в здании муниципального образования МВД России «Верхоянский», куда был доставлен за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Там на почве личной неприязни он нанес удар в голову сотрудника полиции. После этого, не подчиняясь законным требованиям полицейских, ударил другого сотрудника полиции по голове и лицу. Столь агрессивное поведение подростка попало под уголовное преследование.

Следователи напоминают, что кажущееся незначительным происшествие и агрессия в отношении представителей власти влекут за собой серьезные последствия. Наличие судимости закроет гражданину пусть в органы власти и государственные структуры, грозит общественным порицанием и лишением свободы.