В Якутии ждут бурятских туристов

Якутия и Бурятия будут сотрудничать в сфере туризма. Соответствующее соглашение подписали министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких и министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

В рамках деловой программы, посвященных празднованию Всемирного дня туризма, 24 сентября состоялось совместное совещание турсообщества Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия, где было достигнуто решение подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между республиками.

Соглашение заключено в целях формирования положительного имиджа Якутии и Бурятии в сфере предоставления туристских услуг, взаимодействия и сотрудничества регионов по развитию въездного и внутреннего туризма, расширения туристского пространства, создания благоприятных условий для развития туристской индустрии, создания и развития единой общедоступной информационной среды в сфере туризма на территории республик.

В рамках данного соглашения Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) турсообществу Бурятии будут предложены наиболее популярные туристические маршруты местных туроператоров для их привлечения в Якутию.