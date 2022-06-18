В Якутии жара переместилась на северо-запад

Самое холодное летнее утро сегодня встречают жители Быкова Мыса -2, в Тикси +1, в Чокурдахе +3, в Депутатском +4. А жара переместилась на северо-запад: так, в Оленьке +19, в Полярном и Чернышевском (Мирнинский район) +17, в Эйике (Оленекский район) +16. В Витиме и Чурапче +15, в Верхневилюйске +11.

На юге, местами в центральных районах, на юго-востоке, востоке, северо-востоке, днем на северо-западе кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8+13°, на западе +13+18°, на северо-востоке 0,+5°, днем +23+28°, при дождях +18+23°, на западе до +31°, на северо-востоке +8+13°. На побережье Арктики небольшой, местами умеренный дождь, порывистый ветер до 17-22 м/с, температура воздуха ночью 0,-5°, на западе +9+14°, днем +8+13°, на западе +17+22°.

В Якутске утром +15, без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, днем +23+25.