В Якутии жара не дает передышку

В заречных районах, на юго-востоке, западе, северо-западе преимущественно без осадков, на остальной территории Якутии местами кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер умеренный, в Арктических районах и при грозах порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+20°, на юге, западе +10+15°, при прояснении на северо-западе +1+6°, в Арктических районах -1,+4°. Днем +27+32°, при дыме +22+27°, на западе +18+23°, в Колымо-Индигирских районах +10+15°, местами на северо-востоке +6+11°, в Арктических районах +1+6°, на западе +6+11°, на востоке +10+15°.

В южных, центральных, в Вилюйских, Нижнеленских районах, на северо-востоке местами кратковременные дожди, грозы, на Колыме, юго-востоке, юго-западе преимущественно без осадков. Ветер умеренный, при грозах, на Арктическом побережье местами порывистый 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°, при прояснении +8+13°, на севере +2+7°. В Булунском районе местами до -1°. Днем +25+30°, при дождях +18+23°, на севере +13+18°, на юго-востоке +28+33°, на побережье +1+6 °.

В Якутске утром +19°,без осадков, дым, ветер восточный 4-9 м/с., днем +26+28°.