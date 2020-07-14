В Якутии землю отдали без торгов: возбуждено уголовное дело

SakhaLife.ru.

Прокуратура Оймяконского района Якутии провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательства.

Установлено, что в администрацию МО «Поселок Усть-Нера» поступило заявление индивидуального предпринимателя о предоставлении ему в аренду земельного участка под строительство автозаправочной станции. Заявление предпринимателя в течение длительного периода времени оставлено муниципалитетом без рассмотрения и ответа.

В то же время о предоставлении данного земельного участка в аренду под строительство автозаправочной станции обратилось крупное акционерное общество, которому участок передан в аренду. При этом испрашиваемый земельный участок предоставлен юридическому лицу без проведения торгов, что грубо нарушило законные интересы индивидуального предпринимателя на право осуществления своей деятельности в условиях справедливой конкуренции.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.