В Якутии землепользователи применили агрохимикаты без предупреждения населения

Многие сенокосные угодия и пастбища, особенно в заречных районах Якутии в засушливые годы подвергаются нашествию саранчи. Для борьбы с вредителями землепользователям приходится опрыскивать поля пестицидами, чтобы спасти урожай.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2020 №490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ, запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) информации о таких работах.

В июле текущего года сотрудниками Управления Россельхознадзора на территории Мегино-Кангаласского улуса республики было выявлено 2 факта применения пестицидов без соответствующего уведомления населения через средства массовой информации, что является не соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов и не обеспечивает безопасность их применения. Всего, должностыми лицами Управления, было зафиксировано применение пестицидов на общей площади 273,5 гектара. В семикилометровую зону попали два населенных пункта с населением более 2,5 тысяч человек, хозяйствующие субъекты, занимающиеся пчеловодством на территории этих наслегов не зарегистрированы.

В отношении землепользователей – сельскохозяйственного производственного кооператива и индивидуального предпринимателя, проводивших опрыскивание пестицидами без уведомления в СМИ о проведении работ с применением пестицидов, объявлено предостережение о принятии меры по соблюдению установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.