В Якутии заявитель оказался подозреваемым в преступлении

В Якутии полицейские уличили заведующего магазином в краже шин для грузовых автомобилей

В полицию Томпонского района обратился заведующий одного из магазинов поселка Хандыга. Мужчина сообщил, что в ходе ревизии обнаружена пропажа 11 шин для грузовых автомашин, общей стоимостью 558 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции никаких следов взлома и незаконного проникновения на территорию и в помещение магазина не обнаружили. В результате проведенных мероприятий оперативники районного отдела полиции выяснили, что к хищению имущества магазина причастен сам же заявитель – ранее судимый 32 летний местный житель. Оказалось, что после обнаружения пропажи обратится в полицию ему поручил владелец магазина.

Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить имущество магазина. Договорившись с одним из водителей-дальнобойщиков, злоумышленник продал ему 11 грузовых шин, передав похищенное в ночное время. При этом недобросовестный работник выручил 60 тысяч рублей вместо обещанных 400 тысяч и распорядился ими по собственному усмотрению.

По словам подозреваемого, остальную сумму водитель должен был оплатить на обратном пути.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.