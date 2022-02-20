20.02.2022
17:57
93
Погода
В Якутии завтра — 8-13°
Морозы в Якутии заметно идут на убыль. По прогнозам Якутгидромет в понедельник, 21 февраля, самая высокая температура по республике в Мирном и Ленске — 8-13°. Даже на Полюсе холода, в Оймяконе, всего -35-40. В центральных районах Якутии — 22-27.
В Якутске с 21 ч 20 февраля до 21 ч 21 февраля небольшой снег, ночью- 35-37°, ветер слабый. Днем в столице юго-восточный ветер 2-5 м/с, температура воздуха -23-25°.
Фото: http://ugms14.ru/
Источник: http://ugms14.ru/
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