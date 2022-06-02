В Якутии завоз жизнеобеспечивающих грузов в навигацию идет в плановом режиме

2 июня, председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко провел рабочее совещание в режиме ВКС с руководителями профильных министерств, ведомств и предприятий о ходе завоза грузов в период навигации.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы завоза жизнеобеспечивающих грузов водным транспортом, перевозку социально значимых продовольственных товаров, судоходную обстановку на реках республики, готовность технического флота для обеспечения гарантированных глубин.

О гидрометеорологической обстановке доложил заместитель начальника гидрометцентра ФГБУ «Якутское УГМС» Вячеслав Шехиров. Он отметил о продолжающемся подъеме уровня воды от 5 до 30 см на средней Лене, на реке Алдан на территории Томпонского, Усть-Алданского и Намского районов и на реке Яна в Верхоянском районе. Ожидается выход воды на пойму. На сегодня на 8 утра наблюдается спад уровня воды у села Усть-Янск -6 см (за 8 часов) при критическом 1023 см.

Заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Никита Павлов доложил, что на 2 июня отгружено 224,8 тысяч тонн различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения 131,2 тысяч тонн — 10,4% от плана, доставлено до мест назначения 56,6 тысяч тонн — 4,5% от плана.

«Небольшое отставание в 5-7 дней в сравнении с прошлым годом связано с поздним прохождением ледохода для открытия судоходной обстановки», — сказал Никита Павлов.

В штатном режиме идут перевозки на реке Лена по направлениям Ленск и Олекминск и на реку Алдан. На особом контроле находится первый тур навигации на быстромелеющие реки Амга и Вилюй.

На реку Амга запланирован завоз 31,3 тысяч тонн каменного угля, из них с угольного разреза Джебарики-Хая 18,0 тысяч тонн и с Сангарского угольного разреза 13,3 тысяч тонн.

Председатель правительства подчеркнул, что работа по завозу грузов в навигацию идет в штатном режиме. Во исполнение поручения главы республики Айсена Николаева профильным органам госвласти необходимо оперативно решать все возникающие проблемные вопросы, связанные с ходом завоза жизнеобеспечивающих грузов на реках Якутии, выполнять поставленные задачи по плановым объемам.