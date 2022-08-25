В Якутии завершится строительство четырех домов-долгостроев

По итогам открытого квалификационного отбора Республиканским фондом по защите прав граждан-участников долевого строительства заключен договор генподряда с ООО «Строй-Индустрия» на завершение строительства многоквартирного жилого дома по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска (16-этажный жилой дом (2 очередь). Согласно плану-графику (дорожной карте) строительно-монтажные работы будут завершены в 4 квартале 2023 года, а это значит, что в следующем году 166 дольщиков получат ключи от своих долгожданных квартир.

«В Якутии ведётся системная работа по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Защита прав обманутых дольщиков является для нас приоритетной задачей, исполнение которой ни в коем случае нельзя останавливать», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее на заседании Правления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» было принято решение об увеличении предельного объема финансирования, необходимого для завершения строительства этого долгостроя. Кроме того, 4 августа было получено разрешение на строительство в соответствии с вновь разработанной проектной документацией.

Наблюдательным советом Фонда было принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта. В целях завершения строительства объекта были разрешены проблемные вопросы, предоставлен дополнительный земельный участок, заключены договора технологического присоединения к инженерным сетям, проведены инженерные изыскания и обследование объекта, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство.

Продолжаются работы по завершению строительства еще трех долгостроев — это блоки Г-1 и Г-2 в микрорайоне «Ильинка» города Якутска, а также многоквартирного дома с офисными помещениями в селе Чурапча. В целом до конца 2023 года в республике планируется завершить строительство 4 проблемных объектов и восстановить права 265 дольщиков.