В Якутии завершился сезон охоты!

В Республике Саха (Якутия) завершился сезон охоты на снежного барана, лося, благородного оленя, косули, дикого северного оленя лесной популяции, кабарги и боровой дичи.

В связи с этим, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) напоминает о необходимости осуществления возврата разрешения на добычу охотничьих ресурсов по месту их получения.

Не представление сведений о добытых охотничьих ресурсах в течение 10 дней на добычу копытных животных и медведей, в течение 20 дней на другие виды охотничьих ресурсов является нарушением и влечет за собой административную ответственность согласно законодательству об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. Кроме того, вступили в силу поправки в Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденный приказом Минприроды России, согласно которому лицам, не представившим сведения о добытых охотничьих ресурсах в установленные сроки, будет отказано в течение года в получении любых разрешений на добычу охотничьих ресурсов.