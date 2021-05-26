В Якутии завершился самый необычный конкурс

Общественная организация «Төрүт баай» («Исконное богатство»), казенное предприятие «Якутский скот» («Саха сүөһүтэ») и сайт «Кыым.ру» организовали необычный конкурс — песен и стихов о якутской породе коров. Награждение шести победителей прошло сегодня, 26 мая. На первом этапе поступило 42 стихотворения. Первое место заняла жительница Чурапчинского района Римма Иннокентьевна Корякина-Хотууна, автор стихотворения «Сахабыт ынаҕа барахсан». Второе место занял житель Якутска Вячеслав Иванович Хон с произведением «Алачайбыт, Маҥааспыт». Третье место присудили Ирине Колодезниковой-Ымыы из Таттинского района, которая представила стихотворение «Саха ынаҕа». На второй этап, в конкурсе песен, поступило 15 произведений. Так, обладателями Гран-при стали авторы песни «Саха ынаҕа» ( слова — Валентина Комиссарова-Күлүмүрэ, мелодия и исполнитель- Иван Неустроев). Они получили главный приз, предоставленный семьей Марковых. Первое место присвоили авторам произведения «Саадьаҥкабын таптыыбын» (слова — Маргарита Егорова, мелодия — Саргылаана Стручкова, исполнитель: Варя Аманатова). Второе место заняла работа «Сахабыт ынаҕын туойабыт» ( слова -Римма Корякина-Хотууна, мелодия- Михаил Пестряков, исполнитель — Михаил Пестряков). Третье место определили авторам песни «Саха ынаҕа» ( слова- Ирина Колодезникова-Ымыы, мелодия — Александр Дмитриев-Таммах, исполнитель — Александр Дмитриев-Таммах). Приз зрительских симпатий получили авторы песни «Эриэҥкэйим барахсан» (слова — Ылдьаа кыыһа Кээтии, мелодия — Елена Ильина-Нам-Чы, аранжировщик — Михаил Перетертов) в исполнении Елена Ильина-Нам-Чы за Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/kultura/yakutyane-predstavili-poryadka-60-pesen-i-stixov-o-yakutskoj-korove-na-respublikanskij-konkurs

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутия 24

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