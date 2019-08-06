В Якутии завершился региональный этап фестиваля детского дворового футбола

На финальном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола Республику Саха (Якутия) представят юноши из спортивно-юношеской школы №4 г. Якутска.

В Республике Саха (Якутия) завершился региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Соревнования прошли на стадионе «Дохсун».

Если в других регионах России региональные финалы прошли месяц назад, у нас из-за погодных условий проведение фестиваля сдвинулось ровно на месяц. Потому выбирали лучших из лучших в течение всего лета, а турнир среди сильнейших прошел в первых числах августа.

Региональный координатор партпроекта, народный депутат Михаил Гуляев подчеркнул, что соревнования по футболу – одному из самых массовых и доступных видов спорта – важны для популяризации здорового образа жизни среди детей. «Футбол развивает у детей координацию, мышление, учит командному взаимодействию. Ты не предоставлен сам себе, нужно учиться работать в команде, иметь чувство локтя. Кроме того, это общая физическая подготовка, воспитание культуры здорового образа жизни», — сказал Михаил Дмитриевич.

Всероссийский фестиваль детского дворового футбола проходит этим летом в три этапа. На первом – муниципальном – дети, не занимающиеся футболом в специализированных школах, выявляли сильнейшего в своих муниципальных образованиях. На втором этапе — региональном — в в Якутии выступили восемь команд.

По результатам финальных игр лучшей признана команда детско-юношеской школы №4 из города Якутска. Она и отправится на всероссийский финал. На втором месте – команда «Манчаары» из села Майя Мегино-Кангаласского улуса, на третьем – команда «Мохсогол» из Хангаласского.

Вручены дипломы и благодарности лучшим нападающим, защитникам и вратарям.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.