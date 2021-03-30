В Якутии завершился оригинальный форум «Холод и здоровье – 2021»

24 марта 2021 года в Якутске начал работу оригинальный форум – Международный междисциплинарный мобильный научно-практический семинар «Холод и здоровье – 2021». Его программа была рассчитана на несколько дней и предполагала проведение комплекса мероприятий как научного, так и практически-прикладного характера, в том числе междисциплинарных дискуссий, мастер-классов, творческих встреч, а также выезд в Оймяконский улус Республики Саха (Якутия) для участия в фестивале «Полюс холода».

Организаторами семинара выступили: Арктический государственный институт культуры и искусств, Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Северный Форум, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Арктический государственный агротехнологический университет, Оймяконский улус (район) Республики Саха (Якутия) и Ассоциация полярников Российской Федерации.

Пятидневный мобильный семинар состоял из научной и практической частей, которые проходили в Якутске, Таттинском, Чурапчинском и Оймяконском улусах.

Первый день работы был посвящен обсуждению научных проблем. В центре дискуссии – феномен холода и его влияние на здоровье. Основной костяк докладчиков – исследователи по медицинским и биологическим вопросам заявленной темы. Среди них: действие холода на организм человека, эколого-физиологические механизмы адаптации человека в условиях холода, роль традиционных продуктов питания в условиях воздействия низких температур, оздоровление детей дошкольного возраста посредством применения здоровьесберегающих технологий, перспективы улучшения здоровья населения республики. Участники семинара с благодарностью вспоминали усилия и наработки исследователей Новосибирской медицинской школы академика В.П. Казначеева.

С докладом об уникальном, не имеющим аналога методом лечения тяжелой холодовой травмы, позволяющим восстанавливать оледеневшие ткани, выступил профессор Р.З. Алексеев. Метод, будучи относительно дорогостоящим, не применяется из-за того, что он не входит в систему обязательного медицинского страхования. Поэтому среди рекомендаций, содержащихся в резолюции семинара, выделен пункт, обращенный к Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), о необходимости нормативно-правового урегулирования данного вопроса.

На семинаре профессор Ю.В. Попков (г. Новосибирск) акцентировал внимание на социальных и этнокультурных аспектах здоровья в связи с холодом. Это предполагает рассмотрение феномена здоровья не только на уровне индивидуального, но и коллективного измерений. В этой связи подчеркнута необходимость усиления внимания к решению проблем развития коренных малочисленных народов Севера в настоящее время как условия поддержания их социального здоровья.

Эта задача актуализируется в связи с глобальным потеплением, вызвавшим активизацию эксплуатации природных ресурсов и интенсификацию промышленно-инновационного освоения Арктической зоны, основная часть которой является территорией традиционной жизнедеятельности данных народов. Однако проблемы развития народов Севера представлены в обновленной в 2020 году Стратегии государственной арктической политики в незаслуженно усеченном и предельно абстрактном виде. В частности, из ожидаемых результатов соответствующей Стратегии только два пункта сфокусированы непосредственно на этих народах, а в целевых показателях ее реализации они вовсе отсутствуют. Здесь преобладает внимание к сохранению артефактов, а не живой культуры народов Севера, которая нуждается в более пристальном изучении и использовании. Например, в традициях аборигенов есть ценный опыт защиты от холодовой травмы. Актуальным является фокусирование внимания на выявлении и решении проблем развития коренных народов на уровне регионального управления.