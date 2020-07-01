В Якутии завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ

В республике завершилось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Алексей Ефимов в ходе брифинга в 20 часов сообщил, что по состоянию на 18 часов явка составила 50, 4 процентов.

«Это весьма неплохой показатель с учетом сложной эпидемиологической обстановки. Состоялось уникальное голосование — в отличие от обычных выборов, нынешнее голосование шло в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля», — отметил Алексей Ефимов.

Самый высокий процент явки показали жители Оленекского улуса – более 90 процентов. В Верхневилюйском и Анабарском улусах — 84 процента граждан, в Таттинском улусе — 76 процентов, Горном — 70. Еще в восьми районах явка составила свыше 60 процентов.

На территории республики действовало 820 участковых избирательных комиссий, из них 791 постоянные и 29 временных.

Досрочно проголосовало более 13 000 избирателей.

Видеонаблюдением были охвачены все 117 УИКов города Якутска. На всех участках республики используется технология изготовления протоколов УИК с использованием QR-кода.

Общие итоги голосования ЦИК Республики Саха (Якутия) озвучит 2 июля 2020 г.