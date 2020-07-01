В Якутии завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ
В республике завершилось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Алексей Ефимов в ходе брифинга в 20 часов сообщил, что по состоянию на 18 часов явка составила 50, 4 процентов.
«Это весьма неплохой показатель с учетом сложной эпидемиологической обстановки. Состоялось уникальное голосование — в отличие от обычных выборов, нынешнее голосование шло в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля», — отметил Алексей Ефимов.
Самый высокий процент явки показали жители Оленекского улуса – более 90 процентов. В Верхневилюйском и Анабарском улусах — 84 процента граждан, в Таттинском улусе — 76 процентов, Горном — 70. Еще в восьми районах явка составила свыше 60 процентов.
На территории республики действовало 820 участковых избирательных комиссий, из них 791 постоянные и 29 временных.
Досрочно проголосовало более 13 000 избирателей.
Видеонаблюдением были охвачены все 117 УИКов города Якутска. На всех участках республики используется технология изготовления протоколов УИК с использованием QR-кода.
Общие итоги голосования ЦИК Республики Саха (Якутия) озвучит 2 июля 2020 г.
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