В Якутии завершились съемки нового фильма от создателей «Надо мною солнце не садится»

Судя по тизеру, это следующий после «Тыгын Дархана» самый ожидаемый фильм в Якутии.

Продюсер Сардана Саввина сообщила в соцсетях, что в Якутии завершились съемки фильма «Холодное золото».

Сценарий для новой кинокартины написала режиссер самого известного якутского фильма «Надо мною солнце не садится» Любовь Борисова, а снял ее режиссер «Проклятого хомуса» Петр Хики.

В основу нового фильма легли реальные события , связанные с бандой Павлова, которая в 1941–1942 годах грабила золотые прииски. Чекистам поручают найти и обезвредить банду.

Съемки, начатые весной, пришлось приостановить из-за пандемии. И вот буквально вчера — был снят крайний кадр.

В главных ролях — известный певец Аскалон Павлов, он исполняет роль начальника НКВД.

Смотрите тизер фильма: