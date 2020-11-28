Культура
В Якутии завершились съемки нового фильма от создателей «Надо мною солнце не садится»
Судя по тизеру, это следующий после «Тыгын Дархана» самый ожидаемый фильм в Якутии.
Продюсер Сардана Саввина сообщила в соцсетях, что в Якутии завершились съемки фильма «Холодное золото».
Сценарий для новой кинокартины написала режиссер самого известного якутского фильма «Надо мною солнце не садится» Любовь Борисова, а снял ее режиссер «Проклятого хомуса» Петр Хики.
В основу нового фильма легли реальные события , связанные с бандой Павлова, которая в 1941–1942 годах грабила золотые прииски. Чекистам поручают найти и обезвредить банду.
Съемки, начатые весной, пришлось приостановить из-за пандемии. И вот буквально вчера — был снят крайний кадр.
В главных ролях — известный певец Аскалон Павлов, он исполняет роль начальника НКВД.
Смотрите тизер фильма:
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