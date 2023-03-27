Завершилась оцифровка уникального видеоархива Василия Кустуктурова

Василий Васильевич Кустуктуров – один из выдающихся кино- и фотохроникеров республики. Он снимал и сельское хозяйство, и промышленность, и такие крупные спортивные соревнования, как чемпионат Советского Союза и международный турнир по вольной борьбе в Сыктывкаре и Тбилиси. Его архивные фонды бесценны для истории нашей республики.

В архиве Василия Кустуктурова имеются кинорепортажи и документальные фильмы, рассказывающие об участии якутских делегаций в Съездах ВЛКСМ, симпозиуме мерзлотоведов, запечатлены открытие тоннеля через Становой хребет, прибытие первого поезда на БАМ, строительство Нерюнгринской ГРЭС. В архиве также имеется фильм об Олимпийском чемпионе по вольной борьбе Романе Дмитриеве. Сохранились кинолетописи колхозов «Дружба», «Колхоза им. В.И. Ленина», «Маяк», «Эрэлик», кинопортреты Гавриила Чиряева, Александры Овчинниковой, скульптора Семена Егорова, Героя Социологического труда Алексея Новолодского.

Оцифровка проводилась в Национальной вещательной компании «Саха» и в настоящий момент уникальный видеоархив Василия Кустуктурова уже в цифровом виде поступил в фонд Центра аудиовизуального наследия народов республики Саха (Якутия) им. И.С Жараева. Теперь уникальный материал будет тщательно отсмотрен экспертами Центра и внесен в архивные каталоги.

Любовь Лобанова, начальник отдела экспертизы и каталогизации НЦАНН: «Теперь наша задача – тщательный просмотр и описание каждого кадра. Предстоит большая скрупулезная работа по выявлению персоналий, места и времени событий. По окончании экспертизы аудиовизуальные документы будут каталогизированы и внесены в описи в соответствии с правилами киноархивистики, и самое главное – они станут доступны широким слоям населения».