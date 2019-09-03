В Якутии завершены съемки второй части сказки «Бэйбэрикээн»

Ведущий экономист АО «Саханефтегазсбыт» Николай Матаннанов снялся в роли Алтан-Боотура в продолжении художественного фильма «Бэйбэрикээн 2: олох суола». Вторая часть фильма снята по мотивам известной якутской народной сказки.

«Это мой первый опыт в кино. В фильме играю роль Алтан-Боотура, второго ребенка старушки Бэйбэрикээн. Было очень интересно и увлекательно вживаться в роль, входить из обыденной жизни экономиста крупной топливной компании в творческую среду и пробовать себя в новом амплуа», — рассказал сотрудник АО «Саханефтегазсбыт» Николай Матаннанов, недавно вошедший в Топ-15 мужчин с уникальной внешностью.

В прокат вторая часть сказки выйдет весной следующего года. В фильме снялся звездный состав: Зоя Попова, Геннадий Турантаев, Дмитрий Хоютанов, Мария Михалева, Ольга Дорофеева, Владимир Михалев, актеры Театра Олонхо. Режиссером выступил Константин Тимофеев, снявший первую часть сказки «Бэйбэрикээн» и картину «Хара Бэкир», оператор — Тим Третьяков.

«У нас в республике фильмов для детей почти не снимают. Наша команда старается восполнить этот пробел. Ведь через искусство кино можно достучаться до нынешнего поколения, повысить интерес детей к якутской культуре, к исконным традициям и фольклору. Немаловажно, что «Бэйбэрикээн 2: олох суола» будет на якутском языке с русскими субтитрами. Хочется, чтобы зритель слышал родную речь с экранов», — сказал автор Константин Тимофеев.

Напомним, что фильм «Бэйбэрикээн» вышел на экраны в марте этого года, завоевал симпатии публики и попал в Топ-10 по сборам в России. Это был первый фильм в якутском кинематографе в жанре «Фэнтэзи».