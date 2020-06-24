В Якутии завершены работы по ликвидации разлива топлива

Заместитель начальника Главного Управления МЧС России по РС (Я), полковник Роман Платонов, находящийся сейчас в с. Аргахтах Среднеколымского района, доложил первому заместителю Председателя Правительства Якутии Алексею Колодезникову, что работы по ликвидации разлива дизтоплива полностью завершены сегодня в 17 часов 30 минут.

По его информации, в котле-ловушке для сбора вытекшего дизтоплива дренаж прекратился.

«Поэтому сегодня принято решение завершить работы. На воде разливов и пятен нет. Боновые ограждения возле берега на реке пока убирать не будем. Вся поражённая почва изъята и помещена в ёмкость, куда залит препарат «Биол», который будет его перерабатывать. Потом эту землю уже можно будет использовать. Место разлива дизтоплива вначале засыпали сорбентом и сделали выемку всей загрязнённой почвы, а затем этот участок покрыли чистой землёй», — сообщил Роман Платонов.

Опасности для здоровья жителей села нет. Водозабор села находится на 500 метров выше по течению реки, где нет угрозы загрязнения. Запах нефтепродуктов в воздухе отсутствует.

Напомним, что вчера был произведён осмотр 55-ти километров акватории реки ниже по течению от места разлива. Пятен обнаружено не было. Облёт территории на вертолёте главой наслега также не выявил загрязнений водной поверхности.

В ликвидации аварии были задействованы 23 специалиста: 10 сотрудников АО «Сахаэнерго», 4 специалиста аварийно-спасательного формирования «Сервис промышленной безопасности», 6 представителей администрации наслега, 3 представителя МЧС Якутии, а также 6 единиц техники.