В Якутии завершено расследование громкого уголовного дела о сексуальном насилии

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении в 2018-2019 г.г. серии преступлений против половой неприкосновенности трех женщин и несовершеннолетней (п. «б» ч.2 ст.132, ч.3 ст.30 – ч.1 ст. 131, ч.3 ст.30 – ч.1 ст. 131, ч.1 ст.134 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в 2018-2019 гг. в отношении трех женщин в г. Томмот Алданского района совершены половые преступления. Мужчина нападал на женщин сзади, боясь изобличения, и с целью подавить сопротивление, наносил своим жертвам множественные телесные повреждения и совершал в отношении них преступления сексуального характера.

Благодаря слаженной работе сотрудников УУР МВД по РС (Я) и старшего следователя СО по Алданскому району злоумышленник был установлен. В результате найденного следователем психологического контакта с подозреваемым, последний дал подробные показания о совершении им насильственных преступлений против половой свободы женщин, а также о факте совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, в том числе о ранее не заявленных потерпевшими фактах нападений на них.

В ходе следствия проведено более 20 судебных экспертиз, в том числе сложные комиссионные экспертизы и генотипоскопические экспертизы, допрошено более 50 свидетелей, проведены опознания потерпевшими подозреваемого, очные ставки между ними, изъято и осмотрено более 30 предметов, часть из которых в дальнейшем была признана вещественными доказательствами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.