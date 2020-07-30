В Якутии завершено расследование дела о взятке

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации ГКУ «Управтодор по Республике Саха (Якутия)», он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый потребовал от генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло работы в сфере дорожного строительства по государственному контракту по ремонту автодороги «Амга» в Усть-Майском районе республики, денежные средства за беспрепятственную приемку работ и последующее перечисление денег данному предприятию из ГКУ.

Генеральный директор, желая своевременной оплаты денежных средств для возглавляемой организации, был поставлен обвиняемым в условия, при которых согласился на незаконное предложение.

По данным следствия, выполняя указанные договоренности, гендиректор передал обвиняемому требуемую сумму в размере 600 тысяч рублей.

Полученными денежными средствами ведущий эксперт распорядился по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме. Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).