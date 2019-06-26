В Якутии завершено расследование «дела о мигрантах»

Завершено расследование резонансного дела об изнасиловании и похищении женщины в Якутске.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению трех мужчин в совершении ряда преступлений в отношении жительницы города Якутска. В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений (п. «в» и п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), изнасиловании, соединенном с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), торговле людьми с применением насилия (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), а также разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Кроме того, двое обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Помимо этого, один из них ответит в суде за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствием установлено, что в начале марта 2019 года двое обвиняемых в помещении автосервиса, расположенного на улице В. Манчаары города Якутска, произвели ремонт автомашины своего приятеля на сумму 5 тысяч рублей. Клиент, испытывая материальные трудности, предложил мужчинам в качестве оплаты за выполненную работу привезти им девушку для интимных услуг, на что те согласились.

Поздним вечером 16 марта 2019 года обвиняемый отправился на поиски девушки, и в районе улицы Кузьмина увидел идущую женщину. Подъехав к ней, он c насильно затащил ее в салон автомобиля, заблокировав двери. На просьбы отпустить он не реагировал и, отъехав недалеко от места похищения, совершил изнасилование потерпевшей.

После этого обвиняемый отвез девушку в помещение автосервиса, где передал ее своим приятелям. При этом он увидел спрятанный девушкой в обуви мобильный телефон и забрал его, после чего скрылся с места преступления.

Приятели обвиняемого не позволяли ей покидать помещение автосервиса, при этом один из них совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

Под утро, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, потерпевшая покинула место своего удержания и обратилась в правоохранительные органы. Следует отметить, что бдительные граждане, проживающие по соседству с местом похищения девушки, сообщили об этом в правоохранительные органы сразу после произошедшего, что помогло оперативно установить личности и задержать злоумышленников.

Данное преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения, и с первых минут ход следствия находился на особом контроле руководства следственного управления.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту незаконной (фиктивной) регистрации одного из обвиняемых в заброшенном доме.

Следствием собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемых, которые легли в основу обвинительного заключения.

Расследование дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.