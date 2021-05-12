В Якутии завершено расследование 16 эпизодов мошенничества

Следователем следственного управления МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» в отношении 23-летнего жителя Якутска.

Серия обмана 16 якутян была раскрыта сотрудниками уголовного розыска городского управления полиции. Установлено, что обвиняемый изучал сайты объявлений, где его интерес представляли сообщения о продаже дорогостоящей компьютерной техники и гаджетов. Под видом покупателя он обзванивал продавцов, сообщал им о своей готовности покупки их товара. Для убедительности направлял на их счета незначительную сумму в качестве задатка и просил отсрочить полный платеж в виду временного отсутствия необходимых денежных средств. Тем не менее, товар он забирал сразу после внесения «задатка». Как только техника оказывалась в его руках, он переставал выходить на связь с потерпевшими, а имущество сбывал.

Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим составил около 1 миллиона рублей.

После изучения прокурором, уголовное дело будет направлено в суд. На время предварительного расследования обвиняемый был водворен в Следственный изолятор.