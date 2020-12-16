16.12.2020
16:01
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Экология

В Якутии завершен срок охоты

Якутский комитет государственного экологического надзора министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) извещает о том, что 30 ноября 2020 года завершен срок охоты на добычу снежного барана и бурого медведя, а 15 декабря 2020 года завершился срок охоты на добычу копытных животных (лось, косуля, благородный олень – все улусы, дикий северный олень – все, кроме северных улусов).

Ведомство напоминает о необходимости в течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания срока действия разрешения возвратить разрешение на добычу охотничьих ресурсов по месту их получения.

Фото: Якутский комитет государственного экологического надзора министерства экологии
Источник: Якутский комитет государственного экологического надзора министерства экологии
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