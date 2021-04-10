В Якутии завершен образовательный проект «Папа-предприниматель»

9 апреля в Якутии подвели итоги первого образовательного проекта «Папа-предприниматель». В течение пяти дней участники познавали основы предпринимательства и бизнес-проектирования, встретились с успешными управленцами, а в финальный день защитили проекты перед экспертной комиссией.

Программа обучения, разработанная ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии, рассчитана на получение комплексных знаний в сфере предпринимательства, необходимых для создания и запуска готового бизнес-проекта.

К проекту присоединились как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать свой бизнес. Один из таких — Андрей Федоров, школьный учитель физкультуры:

— Я решил принять участие, чтобы получить знания о предпринимательстве, так как давно хочу открыть свое дело. Планирую заняться бизнесом в сфере торговли или строительства.

В таком проекте я участвую впервые, но могу сказать, что процесс обучения оставил только положительные эмоции. За это хочу поблагодарить наших преподавателей – Октябрину Анатольевну и Наталью Альбертовну, за то, что подарили нам новые и помогли систематизировать имеющиеся знания.

Особенность программы обучения заключалась в практико-ориентированном подходе. Помимо лекций и интерактивных тренингов участники познакомились с деятельностью ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес», узнали о действующих мерах государственной поддержки и услугах Центра.

Желание открыть своё дело привело на проект участников с районов республики. Андрей Готовцев живет и работает по найму в Намском улусе. В 2020 году он в числе первых зарегистрировался в качестве самозанятого и в свободное от работы время оказывает услуги по ремонту мягкой мебели и шьет автомобильные коврики:

— В ближайшее время я хочу открыть бизнес в Якутске. Поэтому решил принять участие в проекте, чтобы просчитать все риски, объемы финансирования и затрат, правильно составить бизнес-план, а также изучить рынок. Все мои ожидания от «Папы-предпринимателя» оправданы на 100%.

Кроме того, в рамках обучения были организованы выездные экскурсии и встречи с успешными предпринимателями Якутии. Так участники побывали в производственном цехе компании по изготовлению продуктов питания и напитков ООО «KYN», где их встретил генеральный директор компании Артур Аржаков.

Познакомились с деятельностью рекламно-производственной компании ООО «Цикл», под руководством Василия Григорьева.

Встретились с индивидуальным предпринимателем, руководителем сети магазинов автозапчастей и автоцентра «Японец» Афанасием Алексеевым, который также является сопредседателем ЯРО «Опора России» и членом общественной палаты РС(Я).

Еще один участник проекта Леонид Сокольников — предприниматель со стажем, владелец компании ООО «Топ три». Однако, и он много получил от обучения:

— Мой проект уже действующий, работает, приносит прибыль. Я занимаюсь предпродажным осмотром автомобилей.

Объявление о начале набора на участие в проекте моя жена увидела в инстаграме, и я сразу записался. Это мой первый опыт участия в такого рода мероприятиях, я пришел обучиться чему-то новому, познакомиться с людьми и приобрести предпринимательские навыки.

Мне понравилось, что курсы проходят в свободном формате, очень порадовали экскурсии, в рамках которых мы посетили ООО «KYN», Автоцентр «Японец» и рекламно-производственную компанию «Цикл». Было интересно посмотреть как обустроены их цеха, устройство отделов и в целом на опыт реализации проектов других предпринимателей.

Еще понравились преподаватели, «Мой бизнес» помог упорядочить мои опыт и знания. Я узнал новые приемы, как можно посчитать, обдумать, обработать идею у себя в голове и сейчас я буду эти знания применять на практике.

В финальный день обучения участники представили экспертной комиссии свои бизнес-проекты. Все участники унесли с собой ценные знания, необходимые для создания и развития своего бизнеса.